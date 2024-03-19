Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки выступит с последним словом в суде

Обвиняемый в серии убийств и разбойных нападениях на пожилых женщин Радик Тагиров сегодня выступит в Верховном суде Татарстана с последним словом. Уголовное дело против него было начато в октябре 2022 года и теперь подходит к решающей стадии. Сообщают РИА Новости, со ссылкой на представителя суда.



Следователь запросил пожизненное лишение свободы для Тагирова с отбыванием наказания в колонии особого режима. По данным следствия, преступления были совершены в разных городах России с 2011 по 2012 год. Тагиров выдавал себя за работника коммунальной службы, проникал в квартиры одиноких пожилых женщин, нападал на них, избивал, душил, а затем грабил их.



Тагиров был задержан в 2020 году, после чего он признался в совершенных преступлениях и дал подробные показания. У него имеется судимость за ранее совершенные преступления в 2005 и 2009 годах. Ранее он работал слесарем.Напомним, ранее в «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников.