В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников
Предприятие «Нэфис Косметикс» прокомментировало массовое отравление сотрудников.
С 2008 года организацией и предоставлением питания на Нэфис Косметикс занималась подрядная организация – ИП Сабиржан М.Р., которая арендует помещения на территории предприятия под столовую и кафе.
По факту произошедшего, руководство предприятия расторгнет договор с указанным подрядчиком.
На данный момент, с зараженным сотрудниками поддерживается связь. Кроме того, каждому была предоставлена материальная помощь в размере 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что 40 работников «Нэфис косметикс» заразились сальмонеллезом.
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