В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Предприятие «Нэфис Косметикс» прокомментировало массовое отравление сотрудников.



С 2008 года организацией и предоставлением питания на Нэфис Косметикс занималась подрядная организация – ИП Сабиржан М.Р., которая арендует помещения на территории предприятия под столовую и кафе.



По факту произошедшего, руководство предприятия расторгнет договор с указанным подрядчиком.На данный момент, с зараженным сотрудниками поддерживается связь. Кроме того, каждому была предоставлена материальная помощь в размере 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что 40 работников «Нэфис косметикс» заразились сальмонеллезом.