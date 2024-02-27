Посол ЮАР: Присоединения к БРИКС ожидают 25 стран

На саммите в Казани, который соберет лидеров БРИКС, будет объявлено о присоединении 25 новых государств. С таким заявлением выступил посол ЮАР в России, Мзувукиле Джефф Макетука.

Он подчеркнул, что процесс вступления в БРИКС состоит из двух этапов и необходимо быть внимательным к формулировкам. Посол добавил, что к октябрьскому саммиту будет определено, кто станет кандидатами на присоединение, и вопрос расширения останется актуальным.

Он также отметил, что следующим председателем после России будет Бразилия, которая продолжит работу над процессом вступления новых членов, включая Алжир, Белоруссию, Пакистан и другие страны.

Важно отметить, что расширение будет осуществляться постепенно, и на саммите в Казани будут объявлены новые члены, но не все страны смогут присоединиться сразу.

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