Команда Entity выиграла в суперфинале по Dota2 и получила $50 тысяч

Сборная Entity одержала победу в суперфинале по Dota2. В составе команды выступали два отечественных киберспортсмена, которые находятся под наставлением российского тренера Даниила Гилева.

Чемпионы стали обладателями трофея «Игр будущего» и получили 50 тысяч долларов в качестве приза.

В финальной встрече они встретились с индонезийской командой Boom Escorts. Изначально они сыграли в электронном формате, а далее на физическом футбольном поле. Итоговый счет – 10:00.