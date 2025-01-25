После свидания 19-летняя челнинка угнала и разбила машину любимого
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19-летняя жительница Набережных Челнов стала фигуранткой дела, связанного с угоном автомобиля Lada-2114.
По информации правоохранителей, 34-летний владелец машины припарковался рядом с отелем в новом городе, отправившись на свидание. Около 21 часа девушка внезапно выбежала из здания, села за руль его автомобиля и скрылась.
Пострадавший обратился в полицию, после чего угнанный автомобиль был обнаружен на одной из улиц. Машина имела следы аварии и была эвакуирована на штрафстоянку.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняется сумма нанесённого ущерба.
Ранее мы писали о том, что челнинец окажется в суде за насилие в отношении сотрудника ГАИ.
Его действия были оперативно пресечены, после чего он был задержан.
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