После свидания 19-летняя челнинка угнала и разбила машину любимого

19-летняя жительница Набережных Челнов стала фигуранткой дела, связанного с угоном автомобиля Lada-2114.

По информации правоохранителей, 34-летний владелец машины припарковался рядом с отелем в новом городе, отправившись на свидание. Около 21 часа девушка внезапно выбежала из здания, села за руль его автомобиля и скрылась.

Пострадавший обратился в полицию, после чего угнанный автомобиль был обнаружен на одной из улиц. Машина имела следы аварии и была эвакуирована на штрафстоянку.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняется сумма нанесённого ущерба.

Ранее мы писали о том, что челнинец окажется в суде за насилие в отношении сотрудника ГАИ.

Его действия были оперативно пресечены, после чего он был задержан.