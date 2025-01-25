Челнинец окажется в суде за насилие в отношении сотрудника ГАИ

Житель Набережных Челнов предстанет перед судом по обвинению в применении насилия против представителя власти.

По материалам следствия, 16 ноября 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, посадили нарушителя в служебный автомобиль для проведения освидетельствования и дальнейшего разбирательства. Однако, находясь в машине, мужчина ударил двух полицейских руками и ногами по голове. Его действия были оперативно пресечены, после чего он был задержан.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.