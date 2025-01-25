Полиция Елабуги прокомментировала видео с обнаженной женщиной в лифте

В Елабуге полиция начала проверку после появления в сети видео с участием обнажённой женщины. Об этом изданию KazanFirst сообщил собственный источник.

Событие произошло в одном из жилых домов города, где женщина устроила «бесплатный стриптиз» в лифте. Местные жители опубликовали информацию о происшествии в Телеграм-канале. Правоохранители заметили видео во время мониторинга социальных сетей и обратили внимание на нарушительницу.

В МВД по Елабужскому району сообщили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали о том, что задержали 4 парней, устроивших налет на офис «Таттелекома» в Альметьевске.

Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей, сообщили в МВД по Татарстану.