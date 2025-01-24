Задержали 4 парней, устроивших налет на офис «Таттелекома» в Альметьевске

В Альметьевске задержали молодых людей, которые совершили ограбление офиса продаж компании «Таттелеком» на улице Ленина, 60. Преступники проникли в помещение, разбив окно, и похитили мобильные телефоны. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей, сообщили в МВД по Татарстану.

Правоохранители совместно с сотрудниками службы безопасности «Таттелекома» вычислили подозреваемых с помощью записей с камер видеонаблюдения. Как уточнили в компании, личности злоумышленников удалось установить и задержать в течение суток.

Следственно-оперативная группа, осмотрев место преступления, отметила, что у грабителя были сообщники — об этом свидетельствовали следы на снегу. В здание они проникли, разбив окно камнем.

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемых в Набережных Челнах и доставили в отдел полиции Альметьевска. Ими оказались четверо юношей в возрасте от 17 до 19 лет.

На допросе один из задержанных рассказал, что украденные телефоны они передали отцу одного из участников, попросив его сдать устройства в ломбард, не раскрывая подробностей. Вырученные 52 тысячи рублей злоумышленники разделили и успели потратить до задержания.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, но мера пресечения для них пока не определена, уточнили в МВД.