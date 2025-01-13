Полицейский из Набережных Челнов ранил себя в голову в своем кабинете

В Челнах произошёл инцидент с оперативником уголовного розыска, у которого были обнаружены следы огнестрельного ранения. Событие случилось прошлой ночью, а раненый сотрудник скончался в отделении БСМП всего несколько минут назад.

Следственный комитет начал проверку данного случая. На данный момент в качестве основной гипотезы рассматривается попытка самоубийства, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения доследственной проверки. На месте происшествия предсмертной записки обнаружено не было.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан пока не предоставила никаких комментариев по данному инциденту.

Ранее мы писали о том, что маршрутную сеть в Челнах поменяли после массовых жалоб горожан.