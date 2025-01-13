Полицейский из Набережных Челнов ранил себя в голову в своем кабинете
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В Челнах произошёл инцидент с оперативником уголовного розыска, у которого были обнаружены следы огнестрельного ранения. Событие случилось прошлой ночью, а раненый сотрудник скончался в отделении БСМП всего несколько минут назад.
Следственный комитет начал проверку данного случая. На данный момент в качестве основной гипотезы рассматривается попытка самоубийства, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения доследственной проверки. На месте происшествия предсмертной записки обнаружено не было.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан пока не предоставила никаких комментариев по данному инциденту.
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