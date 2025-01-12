Маршрутную сеть в Челнах поменяли после массовых жалоб горожан

В Набережных Челнах были внедрены обновления в маршрутах общественного транспорта, что стало ответом на многочисленные жалобы челнинцев. Новые маршруты транспорта были опубликовала пресс-секретарь Римма Мухаметзянова.



Маршрут No7 поменяли на No22, а No13 вновь поедет по улице 40 лет Победы. No26 останется без обновлений, однако транспорт больше не станет ездить на территорию Мясокомбината, а достигнет остановки «ДК Энергетик», после чего вернется к ранее установленной схеме через «Пединститут».



Помимо этого, No4/6 охватит улицу Абдуллы Алиша и поедет на Московский проспект. Пресс-секретарь отметила, что другие маршруты общественного транспорта будут работать по новой схеме.