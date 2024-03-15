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· Артем Акчурин

Почти четверть татарстанцев проголосовали в первый день выборов

Почти четверть татарстанцев проголосовали в первый день выборов

РБК

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На сегодняшний день, явка избирателей на выборах Президента России в Татарстане в 15:00 мск достигла — 23,34%. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия РТ.

Почти 3 миллиона жителей Татарстана обладают правом сделать свой выбор. Организацию выборов обеспечивают 22 тысячи членов избирательных комиссий. На каждом избирательном участке трудятся свыше 16 тысяч наблюдателей, включая иностранных представителей.

Сегодня в республике действуют 65 территориальных и 2722 участковых избирательных комиссий. Кроме того, 45 временных избирательных участков открыты в различных местах, включая больницы, санатории, СИЗО, вокзалы и аэропорты.

По последним данным, общероссийская явка на выборах составляет 20,60%. Эта информация отображена на электронных табло информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ.

Напомним, что в Татарстане при паводке могут установить более 150 пунктов временного размещения.

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