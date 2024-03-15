Почти четверть татарстанцев проголосовали в первый день выборов
РБК
На сегодняшний день, явка избирателей на выборах Президента России в Татарстане в 15:00 мск достигла — 23,34%. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия РТ.
Почти 3 миллиона жителей Татарстана обладают правом сделать свой выбор. Организацию выборов обеспечивают 22 тысячи членов избирательных комиссий. На каждом избирательном участке трудятся свыше 16 тысяч наблюдателей, включая иностранных представителей.
По последним данным, общероссийская явка на выборах составляет 20,60%. Эта информация отображена на электронных табло информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ.
Напомним, что в Татарстане при паводке могут установить более 150 пунктов временного размещения.
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