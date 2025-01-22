Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Почти 3 млрд рублей выделят на горячее питание школьников в Татарстане

Между Минпросвещения России и Кабинетом Министр...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В 2025 году в Татарстане на обеспечение бесплатного горячего питания для учащихся 1–4 классов государственных и муниципальных школ будет выделено 2,765 миллиарда рублей.

Согласно данным Министерства финансов республики, основная часть финансирования — 1,6 миллиарда рублей — поступит из федерального бюджета. Оставшиеся 1,165 миллиарда рублей будут выделены из республиканского и местных бюджетов.

В ведомстве также подтвердили, что между Минпросвещения России и Кабинетом Министров Татарстана подписано соглашение о предоставлении федеральной субсидии. Программа обеспечения бесплатного горячего питания для младших школьников продолжает работать в рамках государственной поддержки образования.

Ранее мы писали о том, что к 2029 году в Казани может начать работу первый в Татарстане крематорий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

уничтожитель ос

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Новости России

2 дня назад

В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тыс. часов

ремонт микшерных пультов в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

23 минуты назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Вкусный перерыв: где казанцам насладиться морской кухней со скидкой 20%

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников