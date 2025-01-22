Почти 3 млрд рублей выделят на горячее питание школьников в Татарстане

В 2025 году в Татарстане на обеспечение бесплатного горячего питания для учащихся 1–4 классов государственных и муниципальных школ будет выделено 2,765 миллиарда рублей.

Согласно данным Министерства финансов республики, основная часть финансирования — 1,6 миллиарда рублей — поступит из федерального бюджета. Оставшиеся 1,165 миллиарда рублей будут выделены из республиканского и местных бюджетов.

В ведомстве также подтвердили, что между Минпросвещения России и Кабинетом Министров Татарстана подписано соглашение о предоставлении федеральной субсидии. Программа обеспечения бесплатного горячего питания для младших школьников продолжает работать в рамках государственной поддержки образования.

Ранее мы писали о том, что к 2029 году в Казани может начать работу первый в Татарстане крематорий.