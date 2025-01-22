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В Казани к 2029 году построят крематорий

Объект разместится на кладбище «Курган»

Екатерина Елисеева

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К 2029 году в Казани может начать работу первый в Татарстане крематорий. Об этом сообщила исполнительный директор компании «Концепт-Индустрия» Галия Кучумова на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития республики.

Она отметила, что из 36 кладбищ города действующими остаются только 10, и их ресурсы практически исчерпаны. Крематорий станет решением этой проблемы, предлагая более доступный и экономичный вариант захоронения: стоимость кремации составит от 19 до 33 тысяч рублей.

Объект разместится на кладбище «Курган», его площадь составит 1,6 тысячи квадратных метров. Проект предполагает два зала прощания, две кремационные печи и колумбарий. Общая стоимость строительства — 400 миллионов рублей, из которых 95% составляют заемные средства.

Реализация пройдет в три этапа: в 2025 году подготовят документацию и площадку, в 2026–2028 годах построят здание и установят оборудование. Открытие запланировано на 2029 год, пишет «БИЗНЕС Online».

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