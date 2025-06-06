Прокуратура в Челнах выявила нарушения при строительстве школы и поликлиники

Прокуратура Набережных Челнов в ходе проверки исполнения национального проекта «Молодежь и дети» выявила нарушения при строительстве школы в микрорайоне 22 жилого района Замелекесье. Нарушены нормы градостроительства и требования контрактной системы.

Строительство объекта началось без разрешения и без заключения государственного контракта, что является нарушением закона.

В связи с этим прокуратура возбудила административные дела против двух сотрудников ГКУ «Главинвестстрой РТ». Одно дело связано с отсутствием разрешения на строительство (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ), другое — с несоответствием процесса выбора подрядчика (ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ).

Инспекция государственного строительного надзора и Федеральная антимонопольная служба Республики Татарстан наложили штрафы на должностных лиц в размере 20 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.