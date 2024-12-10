Появились подробности аварии у села Смак-Корса с 4 погибшими

В Арском районе Републики Татарстан водитель, который был за рулем Renault, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем УАЗ. Об этом рассказали в телеграм-канале Государственной автомобильной инспекции.

Как итог, водитель и 3 пассажира Renault умерли на месте, водитель УАЗа травмировался. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются.

Сотрудники ГАИ просят всех участников аварии соблюдать правила дорожного движения.

По данным издания Mash Iptash, потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах на парковке загорелся автомобиль Форд Фьюжн. В ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщили, что для избежания подобной ситуации необходимо вовремя проходить технический осмотр, возить с собой огнетушитель и отправлять на ремонт машину лишь к специалистам.