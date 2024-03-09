По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело после столкновения внедорожника Range Rover с пожилой женщиной. Глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, владелец автомобиля, пока не числится в списке обвиняемых.



Согласно данным издания «Бизнес Онлайн», правоохранительные органы приняли решение возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Расследование будет проводиться в отношении неустановленных лиц.



Информация о возбуждении уголовного дела необходима для установления скорости автомобиля на момент аварии. Представители регионального МВД отказались комментировать данное событие.СМИ сообщают, что Равиля Зиганшина возможно не привлекут к уголовной ответственности, однако итоговое решение может зависеть от позиции семье погибшей женщины.

Больше подробностей о смертельном ДТП с участием главного строителя РТ — в материале PROKAZAN.