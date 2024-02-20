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Чернышенко и Матыцин открыли первый фиджитал-центр в Казани

Чернышенко и Матыцин открыли первый фиджитал-центр в Казани

«БИЗНЕС Online»

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В Казани был открыт фиджитал-центр в Деревне спортсменов Универсиады. Мероприятие было открыто вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и министром спорта Олегом Матыциным. Информацию об этом передает ТАСС.

Чернышенко отметил, что фиджитал-движение уже активно распространено в 63 странах мира и подчеркнул важность существования фиджитал-центра в Поволжском государственном университете для гармоничного развития людей в различных областях.


Министр спорта Матыцин выразил радость по поводу того, что учреждение стало одной из площадок мультиспортивного турнира и заявил о планах развивать фиджитал в других вузах, входящих в компетенцию министерства спорта.

Церемония открытия самых первых «Игр будущего» пройдет в «Казань экспо» 21 февраля. Соревнования продлятся до 3 марта и включат в себя новые дисциплины, используя современные технологии, цифровую атмосферу и физическую активность. Формат мероприятий предусматривает применение новейших достижений в области киберспорта, робототехники и других информационных технологий.

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