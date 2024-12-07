Первый поезд с нефтяным коксом отправился из Татарстана в Китай

Со станции Тихорецкая в РТ в первый раз отправился в путь ускоренный поезд с нефтяным коксом. Состав направляется в Китай. Всего у поезда 76 контейнеров общим весом больше 2 тыс. тонн, пишет «Татар-информ».

Замначальника Горьковской железной дороги по теруправлению Александра Черемнова сообщил, что для организации перевозок специалисты создали специальную логистическую схему. Сперва объекты доставили автомобильном транспортом из Нижнекамска до ст. Тихорецкая, а затем по ж/д они поедут до Владивостока, откуда их направят в Китай.

За 11 месяцев этого года на терминале местной станции обработано 931 тыс. тонн самых разных грузов.

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