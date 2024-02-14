В «Играх будущего» примут участие более 2 тысяч спортсменов

На предстоящих соревнованиях «Игры будущего», которые пройдут в городе Казани с 21 февраля по 3 марта, будут участвовать более двух тысяч участников. По словам министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова, участие в мероприятии подтвердили 277 команд из более чем 100 стран.



Спортсмены будут состязаться в 21 фиджитал-дисциплине, которые объединяют в себе элементы классического спорта, киберспорта и современных технологий.

Ранее, Владимир Леонов сообщил о продаже уже 73% билетов на международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».