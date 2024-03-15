Пятеро учеников и учитель заболели корью в казанской школе

В связи с обнаружением случаев кори в школе №18 в Казани, не менее 100 человек были временно отстранены от занятий. Один случай заболевания корью подтвержден, а у четырех детей и учительницы имеются подозрения на корь, как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан агентству ТАСС.



Сегодня, 15 марта, стало известно, что корью заболели пятеро учеников школы №18. В школе проводятся профилактические действия, включая санитарную обработку помещений, осмотр всех детей и переоформление вакцинации всего коллектива. Об этом сообщают в Управлении образования Казани.



Ранее, официальный представитель Минздрава сообщил, в 18-й школе Казани зарегистрирован случай кори, при этом еще четыре школьника и учительница под подозрением. По словам ведомства, в случае выявления кори в детском учреждении непривитые лица временно исключаются из коллектива. Из-за большого количества отказов от вакцинации, 116 человек не были допущены до учебных мероприятий.Заболевшие не были привиты, так как у них были оформлены документы об отказе от вакцинации. Всех больных госпитализировали в республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Кроме того, медицинские работники проводят вакцинацию от кори всем, кто мог контактировать с зараженными, и осуществляют адресные визиты. В самой школе проведена дезинфекция помещений.

Напомним, ранее в Татарстане закончилась вакцина от кори.