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Пятеро учеников и учитель заболели корью в казанской школе

Пятеро учеников и учитель заболели корью в казанской школе

smolensk-i.ru

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В связи с обнаружением случаев кори в школе №18 в Казани, не менее 100 человек были временно отстранены от занятий. Один случай заболевания корью подтвержден, а у четырех детей и учительницы имеются подозрения на корь, как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан агентству ТАСС.

Сегодня, 15 марта, стало известно, что корью заболели пятеро учеников школы №18. В школе проводятся профилактические действия, включая санитарную обработку помещений, осмотр всех детей и переоформление вакцинации всего коллектива. Об этом сообщают в Управлении образования Казани.


Ранее, официальный представитель Минздрава сообщил, в 18-й школе Казани зарегистрирован случай кори, при этом еще четыре школьника и учительница под подозрением. По словам ведомства, в случае выявления кори в детском учреждении непривитые лица временно исключаются из коллектива. Из-за большого количества отказов от вакцинации, 116 человек не были допущены до учебных мероприятий.

Заболевшие не были привиты, так как у них были оформлены документы об отказе от вакцинации. Всех больных госпитализировали в республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Кроме того, медицинские работники проводят вакцинацию от кори всем, кто мог контактировать с зараженными, и осуществляют адресные визиты. В самой школе проведена дезинфекция помещений.

Напомним, ранее в Татарстане закончилась вакцина от кори.

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