Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане снова закончилась вакцина от кори

В Татарстане снова закончилась вакцина от кори

РБК

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Татарстан уже в очередной раз столкнулся с отсутствием многокомпонентных вакцин от кори. Ближайшая партия ожидается только через месяц. Пишет «БИЗНЕС Online», ссылась на пресс-службу Минздрава РТ.

По информации министерства здравоохранения РТ, в больницах и поликлиниках закончились запасы вакцины «корь-краснуха-паротит». Однако, в наличии есть моновакцина от кори, сообщили в пресс-службе.

В настоящее время поставки осуществляются по заявкам. Количество вакцин, привезенных в этот раз, значительно меньше запрошенного.

Ожидается, что следующая поставка будет только в апреле 2024 года, с последующим соблюдением производственного графика.

В случае отсутствия вакцины в медучреждении, она должна быть внесена в стоп-лист.
Ведомство уверяет, что задержка в вакцинации никак не отразится на ее эффективности и не повлечет негативных последствий.

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