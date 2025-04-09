Пара погибла в жутком ДТП в Татарстане: прокуратура начала проверку

Утром 9 апреля 2025 года на 10-м километре трассы «Альметьевск – Муслюмово» произошла авария. По предварительной информации, водитель «Лады Калина» попытался развернуться в неположенном месте и столкнулся с едущим в том же направлении грузовиком Sitrak.

Водитель легковушки и его жена, находившаяся в салоне, погибли на месте.

Для выяснения всех деталей на место выехал заместитель прокурора Альметьевска Сергей Карамзин. Проверка по факту ДТП находится под контролем городской прокуратуры.

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