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В Казани 25 февраля маршрутка сбила 12-летнюю девочку

Девочка, по предварительным данным, также нару...

Екатерина Елисеева

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25 февраля около 8:40 водитель 1982 года рождения с 24-летним стажем вождения, управляя маршрутным автобусом, двигался по улице Боевая от улицы Поперечно Боевая в сторону улицы 2-я Аракчинская.

По предварительной информации, он нарушил требования пункта 14.1 ПДД РФ и не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего совершил наезд на девочку 2011 года рождения, ученицу 5 класса. Девочка, по предварительным данным, также нарушила правила, не убедившись в безопасности перехода.

С диагнозом ЗЧМТ, СГМ и УМТ левой голени пострадавшую доставили в ДРКБ для осмотра.

Ранее мы писали о том, что в Казани 23 февраля были найдены 3 разлагающихся трупа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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