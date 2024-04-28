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В ДУМ РТ не оценили танцы блогера Айталиева на фоне Кул Шарифа

В ДУМ РТ назвали неприемлемыми танцы блогера Азамата Айталиева на фоне Кул Шарифа
В ДУМ РТ не оценили танцы блогера Айталиева на фоне Кул Шарифа

соцсети Азамата Айталиева

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Духовное управление мусульман РТ осудило танцы блогера Азамата Айталиева на фоне мечети «Кул Шариф» и назвало их неприемлемыми.

Представители ДУМ РТ назвали подобные действия неправильными, и якобы звезда интернета решила станцевать на фоне мечети ради славы.

Видеоролик с танцем был опубликован в социальных сетях на прошлой неделе. Блогер снял кривляния на фоне места духовного толка и видео вместе с девушкой-фанаткой. При этом она выглядит не старше 18 лет, но в песне слышны стоны и мат.

Отметим, что жители Казани тоже не оценили танец Азамата Айталиева.

Ранее стало известно, что в Татарстане изменится время намазов из-за географических особенностей.

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