Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Объем ВРП Татарстана превысил 4,1 трлн рублей

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В 2023 году в РТ объем валового регионального продукта (ВРП) достиг 4,1 триллиона рублей, что составляет 103,6% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим периодом. Данные об этот представил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Ключевое место в экономике региона занимает промышленность, представляя 47,1% общего объема. Доля добычи полезных ископаемых достигает 25,2%, а обрабатывающее производство - 19,6%. В сельском хозяйстве РТ доля составляет 4,1%, строительство - 8,2%, оптовая и розничная торговля - 10,7%, а транспортировка и хранение - 5,3%.

Также отмечается, что некоторые отрасли показали снижение в промышленном производстве. Например, создание химической продукции уменьшилось на 5%, производство древесины - на 6,6%, бумаги - на 13,3%, кожи - на 2,9%, напитков - на 0,1%.

По данным опубликованных документов, годовая инфляция в Татарстане в 2023 году составила 7,1%. Цены на продукты повысились на 8,1%, непродовольственные товары - на 5,2%, а услуги - на 8,6%. В 2022 году уровень инфляции в республике достигал 11,4%.

Ранее, Президент страны Владимир Путин утвердил назначение 14 новых судей в Татарстане.

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