Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил назначение трех новых судей Арбитражного суда Татарстана и 11 судей в районных судах республики, включая пять в Казани. Соответствующий указ верховного главнокомандующего был опубликован на официальном портале правовых актов.
Также были назначены судьи следующих судов: Азнакаевского городского суда — Альберт Сибатров, Аксубаевского районного суда — Люция Зайниева, Арского районного суда — Анна Крайнова, Нижнекамского городского суда — Динар Гарифуллин. В Набережных Челнах новыми судьями стали Ренат Гарифуллин и Ольга Кислякова.