Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил назначение трех новых судей Арбитражного суда Татарстана и 11 судей в районных судах республики, включая пять в Казани. Соответствующий указ верховного главнокомандующего был опубликован на официальном портале правовых актов.





Среди новых судей Арбитражного суда РТ —. В Казани назначены судьи из Вахитовского райсуда, из Приволжского райсуда, а также из Советского райсудаТакже были назначены судьи следующих судов: Азнакаевского городского суда —, Аксубаевского районного суда —, Арского районного суда —, Нижнекамского городского суда —. В Набережных Челнах новыми судьями стали