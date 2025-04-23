Нуриев рассказал об атаке дронов в Елабуге
Рустем Нуриев прокомментировал атаку беспилотника по городу в своем Telegram-канале.
Нуриев сообщил, что сегодня в Елабужском районе с помощью средств ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Экстренные службы находятся на месте и проводят все необходимые мероприятия. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.
Ранее мы писали о том, что в казанском аэропорту второй раз за день были введены временные ограничения.
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