Нуриев рассказал об атаке дронов в Елабуге

Рустем Нуриев прокомментировал атаку беспилотника по городу в своем Telegram-канале.

Нуриев сообщил, что сегодня в Елабужском районе с помощью средств ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Экстренные службы находятся на месте и проводят все необходимые мероприятия. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

Ранее мы писали о том, что в казанском аэропорту второй раз за день были введены временные ограничения.