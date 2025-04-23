В казанском аэропорту второй раз за день были введены временные ограничения

С 12:45 МСК временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены и в аэропорту Казань. Об этом рассказали в телеграм-канале "Росавиация".

Mash Iptash: 2 беспилотных летательных аппарата были сбиты в Елабуге.

По словам местных жителей, дважды был слышен громкий взрыв, и они увидели горящий беспилотник.