В казанском аэропорту второй раз за день были введены временные ограничения
Екатерина Елисеева
С 12:45 МСК временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены и в аэропорту Казань. Об этом рассказали в телеграм-канале "Росавиация".
Mash Iptash: 2 беспилотных летательных аппарата были сбиты в Елабуге.
По словам местных жителей, дважды был слышен громкий взрыв, и они увидели горящий беспилотник.
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