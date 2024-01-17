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НТВ опроверг отмену сериала «Слово пацана»

НТВ опроверг отмену сериала «Слово пацана»

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Телеканал НТВ дал комментарий по поводу отмены премьеры серила «Слово пацана».

В пресс-службе НТВ заявили, что премьера киноленты состоится весной. Однако, конкретная дата показа сериала не уточняется.

Ранее СМИ писали, что премьера сериала Крыжовникова перенесли. Показ серила должен был выйти в эфир 22 января, но в дальнейшем сроки премьеры, вовсе исчезли.

Сериал, вышедший на онлайн-кинотеатрах, посвящен казанским группировкам 80-90-х, которые были распространены по всему городу. Они делили между собой улицы, создавая те самые объединенные группировки.

Напомним, что уже известный сериал «Слово пацана» покажут на ТВ. Однако, дату ее премьеры на телеканале НТВ перенесли с 22 января 2024 года на 29 января.

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