НТВ все-таки покажет сериал «Слово пацана»
ngs.ru
Телеканал НТВ для показа в эфире не будет цензурировать сериал «Слово пацана». Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн изданию ТАСС.
Сообщается, что кинолента получила возрастное ограничение «18+». Серии будут показывать в эфире после 23:00.
О точной дате и времени премьеры на ТВ пока не сообщается. Ранее была информация, что первые серии можно увидеть 22 января, но они так и не вышли.
Напомним, что сериал режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о 80-90-х годах Казани, когда в городе были распространены молодежные группировки.
Ранее, режиссер Никита Михалков прокомментировал «Слово пацана». Он считает, что сериал полезен для подрастающего поколения.