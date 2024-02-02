Новости Татарстана
· Артем Акчурин

НТВ все-таки покажет сериал «Слово пацана»

НТВ все-таки покажет сериал «Слово пацана»

ngs.ru

Подписаться в Telegram

Телеканал НТВ для показа в эфире не будет цензурировать сериал «Слово пацана». Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн изданию ТАСС.

Сообщается, что кинолента получила возрастное ограничение «18+». Серии будут показывать в эфире после 23:00.

О точной дате и времени премьеры на ТВ пока не сообщается. Ранее была информация, что первые серии можно увидеть 22 января, но они так и не вышли.

Напомним, что сериал режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о 80-90-х годах Казани, когда в городе были распространены молодежные группировки.

Ранее, режиссер Никита Михалков прокомментировал «Слово пацана». Он считает, что сериал полезен для подрастающего поколения.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

как установить сетку в вентиляцию вытяжки для кухни от тараканов

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

поменять шаровую цена в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 минуты назад

Движение на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

21 час назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы