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Михалков назвал сериал «Слово пацана» полезным для молодежи

Михалков назвал сериал «Слово пацана» полезным для молодежи

rg.ru

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Режиссер Никита Михалков высказался о сериале «Слово пацана». Он назвал нашумевший сериал полезным для подрастающего поколения.

Он заявил, что если дети после просмотра сериала о группировках решили сделать что-то подобное, то тут уже вопросы к родителям. Значит они неправильно воспитали ребенка.

Михалков добавил, что Крыжовников хорошо показал в титрах будущее тех самых бандитов. Некоторые из них погибли, умерли, а кого-то посадили. Таким образом Жора Крыжовников показал реальность тех времен, которую не нужно повторять.

Напомним, что сериал «Слово пацана» посвящен на тему казанских группировок 80-90-х годов, которые были распространены по всему городу.

Ранее, НТВ опроверг отмену сериала «Слово пацана».

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