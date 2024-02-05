Новый ЖК на границе Казани не начнут строить из-за отсутствия дорог

Руководство Татарстана прокомментировало просьбы жителей Казани о приостановлении утверждения проекта нового ЖК «Яблоневые сады» между поселками Салмачи и Куюки.

Директор Института пространственного планирования республики, Олег Григорьев, заявил, что жилой комплекс располагается на территории «Восточной дуги» столицы РТ, где пока отсутствует необходимая инфраструктура. Это предполагает режим «фактического землепользования», что означает запрет на строительство до создания дорожной сети и других необходимых объектов.





По словам Григорьева, реализация проекта «Яблоневые сады» возможна только после завершения строительства второго этапа Вознесенского тракта и доступа к Куюкам через улицу Рихарда Зорге, а также после проведения коммуникаций. В настоящее время сроки начала работ над этими объектами еще не установлены.Он подчеркнул, что строительство жилого комплекса «Яблоневые сады» не будет начато до тех пор, пока не будут решены транспортно-инженерные вопросы.

Напомним, в Казани сносят аварийный блок здания возле управления архитектуры.