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Новошешминский район Татарстана возглавил Егор Тарнавский

Сначала Тарнавский будет назначен заместителем ...

pixabay

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Новым главой Новошешминского района Республики Татарстан стал 36-летний Егор Тарнавский. Ранее он занимал пост заместителя министра экологии РТ. Его кандидатуру представил заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Сначала Тарнавский будет назначен заместителем руководителя исполкома, затем его выберут депутатом местного муниципального совета, после чего он официально займет должность главы района.

Раньше район возглавлял Вячеслав Козлов, сообщает БИЗНЕС Online.

Ранее мы писали о том, что гигантский смайлик появится над Казанью 25 апреля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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