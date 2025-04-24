Новошешминский район Татарстана возглавил Егор Тарнавский

Новым главой Новошешминского района Республики Татарстан стал 36-летний Егор Тарнавский. Ранее он занимал пост заместителя министра экологии РТ. Его кандидатуру представил заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Сначала Тарнавский будет назначен заместителем руководителя исполкома, затем его выберут депутатом местного муниципального совета, после чего он официально займет должность главы района.

Раньше район возглавлял Вячеслав Козлов, сообщает БИЗНЕС Online.

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