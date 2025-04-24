Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Гигантский смайлик появится над Казанью 25 апреля

Оптимальное время для наблюдения —...

pixabay

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25 апреля жители Казани смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Луна в виде серпа, а также Венера и Сатурн, выстроившиеся в форме улыбки.

Оптимальное время для наблюдения — с 4 до 5 утра. Фотографии.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ожидается жара до +27 градусов.

Ветер сменит направление на южное и юго-восточное, его скорость составит 7-12 м/с.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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