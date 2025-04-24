Гигантский смайлик появится над Казанью 25 апреля

25 апреля жители Казани смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Луна в виде серпа, а также Венера и Сатурн, выстроившиеся в форме улыбки.

Оптимальное время для наблюдения — с 4 до 5 утра. Фотографии.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ожидается жара до +27 градусов.

Ветер сменит направление на южное и юго-восточное, его скорость составит 7-12 м/с.