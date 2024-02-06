Новорожденную девочку в Челнах назвали Россией

В Набережных Челнах девочку назвали Россия-Святоссия-Святороссия. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова.

В список наиболее редких имен вошли: Аюна, Андраник, Декабрина, Карталь, Дарий и другие.

Наиболее популярными именами стали Тимур, Амир, Марк. Среди девочек же – София, Амелия, Эмилия.

Ранее, транспортная прокуратура организовала проверку по факту проживания мигрантов, которые не состоят на учете в гостинице на железнодорожном вокзале в Набережных Челнах.