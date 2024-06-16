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Ночью в Набережных Челнах автомобиль влетел в столб

На Набережночелнинском проспекте случилась авария, после которой три человека отправились в больницу.

Татар-Информ

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На Набережночелнинском проспекте случилась авария, после которой три человека отправились в больницу.

Согласно свидетельствам очевидцев, ДТП произошло около остановки "Челныгорстрой", рядом с автосалоном Mercedes. По предварительной информации, автолюбитель за рулём Lifan не справился с управлением и столкнулся с опорой ЛЭП. Татар-информ сообщает, что от удара машина перевернулась.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, и трое пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

Недавно мы сообщали, что в Казани легковушка врезалась в автобус возле метро «Яшьлек»

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