Выбирал в кого врезаться: в Казани легковушка влетела в автобус

Вечером 13 июня 2024 года, около станции метро «Яшьлек», которая находится на ул. Декабристов, случилась авария, пишет "Татарстан 24".

Легковой автомобиль влетел в вахтовый автобус. Водитель первой машины с 5-летнем опытом и раньше попадал в дорожные происшествия. Мужчина заявил, что столкновения он избежать не мог. По его словам, во время движения он выбирал с кем лучше столкнуться: влететь в «ГАЗель» или же автобус.

Известно, что перед ДТП водитель общественного транспорта высадил людей на конечной остановке и уже планировал поехать в гараж. В аварии пострадавших и травмированных нет.

Будьте внимательны на трассе, соблюдайте дистанцию, не превышайте скорость и следите за тем, какие дороги в городе открыты для движение, так как в Казани на время закроют движение на улицах Шамиля Усманова и Гагарина.