Нижнекамская студентка колледжа выиграла грант в 1 миллион рублей

Девушка, которая учится в политехническом колледже им. Евгения Королёва в Нижнекамске Республики Татарстана, стала лауреатом 1-й степени на конкурсе «Большая перемена».

Финал мероприятия состоялся в Нижнем Новгороде. Именно там Малике Насибуллиной специалисты вручили сертификат на сумму 1 млн рублей, который она сможет потратить на обучение.

Об этом рассказали в паблике «Ковер l Молодежный центр инициатив» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее мы писали о том, что на официальном сайте Духовного управления мусульман Татарстана был опубликован календарь праздников и важных дат для мусульман на 2025 год.

Согласно этому календарю, главные праздники мусульман – Ураза-байрам и Курбан-байрам – будут отмечаться...