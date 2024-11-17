ДУМ Татарстана утвердило даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2025 году
На официальном сайте Духовного управления мусульман Татарстана был опубликован календарь праздников и важных дат для мусульман на 2025 год.
Согласно этому календарю, главные праздники мусульман – Ураза-байрам и Курбан-байрам – будут отмечаться 30 марта и 6 июня соответственно.
Кроме того, в 2025 году начало месяца Рамадан запланировано на 1 марта, а начало 1447 года по Хиджре — на 26 июня. Не обошли стороной и Маулид Ан-Наби, который состоится 3 сентября.
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