ДУМ Татарстана утвердило даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2025 году

На официальном сайте Духовного управления мусульман Татарстана был опубликован календарь праздников и важных дат для мусульман на 2025 год.

Согласно этому календарю, главные праздники мусульман – Ураза-байрам и Курбан-байрам – будут отмечаться 30 марта и 6 июня соответственно.

Кроме того, в 2025 году начало месяца Рамадан запланировано на 1 марта, а начало 1447 года по Хиджре — на 26 июня. Не обошли стороной и Маулид Ан-Наби, который состоится 3 сентября.