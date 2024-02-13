Нижнекамец отказался снимать тонировку и отправился в изолятор на 5 суток

В Нижнекамске 30-летний мужчина был отправлен на 5 суток заключения за нарушение правил тонировки автомобиля. Информирует об этом пресс-служба госавтоинспекции города.

Инцидент произошел, когда инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-2114», у водителя которого была незаконная тонировка, не соответствующая требованиям.



Суд вынес решение об аресте на пять суток для правонарушителя из Нижнекамска.

Этот случай стал напоминанием о том, что штраф за неправильную тонировку нарушает правила светопропускания и составляет 500 рублей. Однако, если водитель отказывается убрать тонировку, ему грозит штраф до 4-х тысяч рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы продолжительностью до 120 часов.

Ранее, иностранец пытался незаконно ввезти в Казань тысячи этикеток для халвы.