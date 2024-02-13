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· Артем Акчурин

Иностранец пытался незаконно ввезти в Казань тысячи этикеток для халвы

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В аэропорту Казани был задержан иностранный гражданин. Причиной стали этикетки для халвы, которые были найдены у уроженца Узбекистана. Данные приводит пресс-служба таможни РТ.

Прибывший из Самарканда мужчина пытался провезти через границу незадекларированные этикетки для продуктов, их количество превысило 11 тысяч штук. Кроме того, в сумке 42-летнего нарушителя были обнаружены банки с добавками для блюд.

Пассажир утверждал, что привез товар для брата, который занимается изготовлением халвы. Несмотря на объяснения, на него было открыто административное дело.

Ранее, полиция начала проверку после повреждения машин на парковке у ТЦ в Казани.

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