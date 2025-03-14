Нижнекамцев 25 апреля приглашают принять участие в «Диктанте Победы»
Константин Скоробогатых
Жители Нижнекамска могут проверить свои знания истории, приняв участие в масштабном тесте «Диктант Победы», который состоится 25 апреля.
Пройти испытание можно как в режиме онлайн, так и на специальных офлайн-площадках.
В прошлом году к акции присоединились около двух миллионов человек по всей России.
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