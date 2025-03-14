Нижнекамцев 25 апреля приглашают принять участие в «Диктанте Победы»

Жители Нижнекамска могут проверить свои знания истории, приняв участие в масштабном тесте «Диктант Победы», который состоится 25 апреля.

Пройти испытание можно как в режиме онлайн, так и на специальных офлайн-площадках.

В прошлом году к акции присоединились около двух миллионов человек по всей России.

Ранее мы писали о том, что татарстанцы могут вернуть деньги за букет после 8 Марта: условия.