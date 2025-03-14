Татарстанцы могут вернуть деньги за букет после 8 Марта: условия

После 8 Марта в Татарстане выросло число жалоб на качество цветов. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Юлия Булатова.

Как она пояснила, если недовольство касается только внешнего вида букета, вернуть его нельзя, так как цветы входят в список товаров, не подлежащих обмену. Однако при дистанционной покупке у клиента остается право отказаться от заказа в течение семи дней с момента получения.

Булатова также отметила, что если букет испортился по вине продавца или курьера, покупатель может потребовать замену или возврат денег. Если же стоимость цветов была завышена, клиент вправе вернуть разницу в цене.

Кроме того, после праздников участились обращения по поводу подарочных карт и сертификатов. Некоторые магазины устанавливают ограничения на их использование, но, по словам Булатовой, такие действия считаются неправомерными, поскольку ограничение сроков использования сертификатов является необоснованным обогащением продавца, пишет «Татар-информ».