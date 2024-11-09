Николая Герасимова назначили замначальником экономической полиции Татарстана
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Заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану назначен Николай Герасимов. Об этом сообщает «Татар-информ».
В подчинении Герасимова будет находиться налоговый отдел, которым ранее руководил полковник Рафаэль Усманов.
Николаю Герасимову 41 год. Он обладает двумя высшими образованиями и с 2006 года работает в системе Министерства внутренних дел. Также Николай трудился в Астраханской области под руководством Дамира Сатретдинова, министра внутренних дел по Татарстану.
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