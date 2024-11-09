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В Казани построят поликлинику за 622,8 млн рублей в Советском районе

В Советском районе Казани построят городскую по...

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В Советском районе Казани построят городскую поликлинику №20 в жилом комплексе «Весна». Информация о тендере на выполнение работ опубликована на сайте государственных закупок.

В рамках проекта планируется провести демонтаж существующих зданий и снос зелёных насаждений на территории. После этого будет проведено восстановление территории, включающее установку лифтов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также монтаж систем водоснабжения, канализации и электрооборудования.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено благоустройство территории, озеленение, установка малых архитектурных форм и организация дорожного движения. Также будут установлены системы видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, а также системы контроля доступа.

Работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года. Финансирование проекта осуществляется за счёт федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Общая стоимость проекта составит 622,8 миллиона рублей.

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