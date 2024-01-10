Неналоговые доходы РТ от реализации госимущества превысили 8 млрд рублей

За прошлый год Республика Татарстан получила свыше 8,1 млрд рублей неналоговых доходов от использования и реализации госимущества и земельных участков. Об этом информирует Министерство земельных и имущественных отношений региона.

Таким образом, поставленная перед Татарстанской казной бюджетная задача выполнена на 88%.

Аренда земельных участков стала основным источником доходов для Татарстана, и принесла республике 7 млрд рублей. Кроме того, от дивидендов было получено 565,2 млн рублей, от аренды госимущества – 281,2 млн рублей, от реализации имущества – 76 млн рублей, от доверительного управления – 46,3 млн рублей, от сервитута – почти 40 млн рублей, от продажи земельных участков – 20,7 млн рублей. Частью чистой прибыли государственных унитарных предприятий было получено 18,6 млн рублей, от продажи квартир – 12,8 млн рублей, и 0,11 млн рублей составили прочие доходы.

Ранее, прокуратура Татарстана потребовала возбудить дело после того, как школьника высадили на мороз в Казани.