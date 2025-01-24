Некоторые рейсы задержаны из-за закрытых аэропортов в Татарстане
Екатерина Елисеева
Два самолёта, летевших в Казань из Шарм-эль-Шейха, были перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе казанского аэропорта. Воздушная гавань с раннего утра приостановила работу по соображениям безопасности.
Рейсы, следовавшие в Казань, приземлились в Самаре и Уфе по решению командиров экипажей.
В Татарстане с 3:36 действует предупреждение об угрозе атаки беспилотников. В связи с этим временно закрыт и аэропорт Бегишево в Нижнекамске.
Ранее мы писали о том, что землю вдоль трассы М7 в Авиастроительном районе хотят «нарезать» под коттеджи.
Территория, отведённая под застройку, занимает 143,7 га в районе жилого массива Сухая Река.
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