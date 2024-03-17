«Нефтехимик» начал переговоры с защитником Хлыстовым о продлении контракта
hcnh.ru
Агентство по хоккею Winners Hockey Agency объявило о начале переговоров о продлении контракта с защитником Никитой Хлыстовым в ХК «Нефтехимик».
В официальном заявлении говорится, что на данный момент идет процесс переговоров с хоккейным клубом «Нефтехимик» о продлении контракта с защитником Никитой Хлыстовым. Переговоры приближаются к завершающей стадии, и уже в ближайшее время будут установлены последние детали нового соглашения.
Никита Хлыстов перешел в состав нижнекамского клуба после окончания предыдущего сезона в «Северстали».
В сезоне 2023/2024 защитник провел 66 матчей за «Нефтехимик», набрав 12 очков (2+10) при полезности +7.
Напомним, ранее Валерий Покровский высказался по поводу вылета казанского «Ак Барса» из Кубка Гагарина.
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