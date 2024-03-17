«Нефтехимик» начал переговоры с защитником Хлыстовым о продлении контракта

Агентство по хоккею Winners Hockey Agency объявило о начале переговоров о продлении контракта с защитником Никитой Хлыстовым в ХК «Нефтехимик».



В официальном заявлении говорится, что на данный момент идет процесс переговоров с хоккейным клубом «Нефтехимик» о продлении контракта с защитником Никитой Хлыстовым. Переговоры приближаются к завершающей стадии, и уже в ближайшее время будут установлены последние детали нового соглашения.



Никита Хлыстов перешел в состав нижнекамского клуба после окончания предыдущего сезона в «Северстали».В сезоне 2023/2024 защитник провел 66 матчей за «Нефтехимик», набрав 12 очков (2+10) при полезности +7.

Напомним, ранее Валерий Покровский высказался по поводу вылета казанского «Ак Барса» из Кубка Гагарина.