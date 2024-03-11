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Покровский: Вылет «Ак Барса» из плей-офф — серьёзная новость для мира хоккея

Покровский: Вылет «Ак Барса» из плей-офф — серьёзная новость для мира хоккея

РБК

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Эксперт Валерий Покровский поделился своими впечатлениями о первом раунде плей-офф КХЛ и высказался по поводу вылета казанского «Ак Барса».

По его словам, в большей мере это поражение «Ак Барса», чем победа «Автомобилиста». Покровский отметил, что он не ожидал, что команда из Екатеринбурга сможет так легко пройти первый раунд плей-офф.

Он добавил, что это является своеобразным сюрпризом для «Автомобилиста», в то время как вылет «Ак Барса» является значимым событием для мира хоккея. Об этом бывший хоккеист сообщил изданию «Чемпионат».

Напомним, ранее Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф.

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