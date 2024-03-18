40 работников «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане

40 сотрудников компании «Нэфис Косметикс» в Татарстане заразились сальмонеллезом после обеда в столовой. Данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора республики.

Стоит отметить, что организацией и предоставлением питания компании занималась подрядная организация – ИП Сабиржан М.Р., которая арендует помещения на территории предприятия.

В результате проведенного расследования обнаружены грубые нарушения санитарных стандартов в столовой, включая неправильное хранение продуктов, их просрочку, а также отсутствие необходимых документов на сырье. Производственные помещения также находятся в неудовлетворительном состоянии.

Материалы по выявленным нарушениям переданы в суд для административного рассмотрения, а столовая приостановила свою деятельность. Также приняты противоэпидемические меры, включая медицинское наблюдение за контактными лицами и проведение дезинфекции в столовой.